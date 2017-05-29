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26 мая, в 5.34 работники Центрального управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о лосе, который уже долгое время плывет по Даугаве и сам своими силами не может выбраться на берег из воды.

Прибыв на место происшествия, информация подтвердилась - примерно в пяти метрах от берега плавал лосенок. Полицейские сразу же связались с Государственной пожарно-спасательной службой, которые на лодке отправились на помощь лосенку.

Лесное животное уплыло до Кипсалы, где с помощью веревки было вытянуто на берег. Лос выбился из сил и после спасения обессиленным лежал на берегу.

На место происшествия были вызваны работники ветеринарной клиники "Dr. Beinerts", которые осмотрели животное и через несколько часов выпустили животное в лес.