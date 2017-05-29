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Высотное здание на месте трагедии в Золитуде, принадлежавшее Homburg Zolitude, выставлено на продажу за 3,2 млн евро, между тем Общество пострадавших в золитудской трагедии считает, что таким образом владелец многоэтажки выстраивает схему, чтобы уклониться от выплаты компенсации пострадавшим, пишет Latvijas Avīze.

Сейчас это здание выставлено на электронные торги. И, несмотря на то, что представители Рижской думы уверяли, что никакого бизнеса на месте трагедии по адресу Приедайнес, 20 вестись никогда не будет, судебный исполнитель призвал установить цену объекта для принудительной продажи с условием реконструкции объекта.

Это означает, что для здания ищется новый владелец, который будет готов его привести в порядок и сдать в эксплуатацию, как многоквартирный дом.

Напомним, что три года назад в Золитуде при обрушении супермаркета погибли 54 человека, десятки получили тяжелые увечья. С супермаркетом была соединена многоэтажка, строительство которой на тот момент еще не было закончено.

27 сентября прошлого года завершился судебный процесс о правовой защите, после чего права собственности Homburg Zolitude на многоэтажку перешли к Eesti Krediidipank, который кредитовал все строения на Приедайнес,20, в том числе и здание супермаркета.

Теперь здание многоэтажки продается на электронных торгах через фирму Eiroeksperts,занимающуюся продажей недвижимости. Согласно данным фирмы, здание рассчитано на 131 квартиру, предполагаемая стоимость квадратного метра жилья в этом доме составит 1299-1399 евро.

Между тем, по мнению общества пострадавших в золитудской трагедии, торги организованы для того, чтобы избежать ответственности и выплаты компенсации пострадавшим.

"Тут может быть два варианта развития событий. Новый владелец здания может быть дочерним предприятием банка. Второй вариант предусматривает тайное соглашение между Eesti Krediidipank и Homburg Zolitude, согласно которому дом приобретет одно из предприятий Homburg Zolitude. Тогда банк получит деньги, а Homburg Zolitude избежит выплаты компенсации", - сказала изданию глава общества "Золитуде 21.11" Регина Лочмеле-Лунева.

Общество пострадавших в золитудской трагедии будет пристально следить за развитием событий.

Еще ранее пострадавшие указывали, что на месте трагедии нужно снести все объекты, в том числе и 12-этажное жилое здание, и создать мемориал.

С точки зрения организации, именно мнение пострадавших должно быть решающим при принятии любых решений о будущем территории на ул. Приедайнес, 20. Все решения должны быть согласованы с людьми, которые живут рядом с местом трагедии и вынуждены каждый день видеть его и ходить мимо.

В результате обрушения супермаркета в Риге 21 ноября 2013 года погибло 54 человека, в том числе три спасателя, десятки человек были ранены. Латвийская прокуратура признала пострадавшими 263 человека.