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Осенью 2016 года мама 12-летнего Роберта Йоланта в Центре вспомогательных технических средств получила для своего сына новую инвалидную коляску. Коляска решила проблемы с передвижением, но позже, когда у нее начали сдуваться колеса, выяснилось, что их невозможно накачать. Об этом сообщает Neatkarīgā Rīta Avīze.

Для Йоланты стало большим удивлением, что новое инвалидное кресло (полученное по договору безвозмездного пользования) ждали всего несколько месяцев.

"До этого сын ездил на кресле, которое мы купили за счет частных пожертвований. Дело в том, что государство вообще не приобретало такие коляски, которые подошли бы моему сыну. У него особые потребности - он практически обессиленный", - говорит Йоланта.

Новое инвалидное кресло соответствовало всем требованиям. Через некоторое время, когда потребовалось накачать шины, оказалось, что это сделать невозможно.

"Я купила несколько насосов, была в магазинах велосипедов и строительных центрах. Я отвозила кресло даже в автосервис, но все говорили что, чтобы накачать шины, необходимо сломать клапан. Ни один насос не подходил", - сообщает она.

Женщина обратилась в Центр вспомогательных технических средств, где была получена коляска. В свою очередь, в центре заявили, что в комплекте с коляской находился насос.

"В комплекте были подлокотники, подголовник, корзина, навес, другие вещи, но только не насос. Государством были приобретены четыре таких инвалидных кресла, цена каждого - 1 425 евро. Конечно, такая цена соответствует высокому качеству коляски, но все же она неудобна. Оказалось, что шины сдуваются из-за того, что колеса не подходят по размеру этому вспомогательному техническому средству", - рассказывает мама.

После сообщения Йоланты в социальных сетях появились доброжелатели, которые пообещали женщине решить проблему с коляской для сына.

Источник: nra.lv