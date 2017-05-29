Общество |

С развитием технологий уже почти пятая часть или 20% клиентов интернет-магазина e-maxima.lv совершают заказы с мобильных устройств – мобильных телефонов и планшетов. В прошлом году средний удельный вес клиентов, использовавших для осуществления заказа мобильные устройства, составлял только 8%.

Значительная часть клиентов предоплату за покупки, совершенные в интернет-магазине e-maxima.lv, осуществляет в интернет-банке. Между тем с конца прошлого года стремительно выросло количество клиентов, осуществляющих предоплату с помощью платежных карт.

"Нам важно, чтобы жителям было удобно делать покупки в интернет-магазине e-maxima.lv, поэтому мы еще больше расширили возможности оплаты. С сегодняшнего дня каждый клиент за совершенный заказ может рассчитаться с помощью платежной карты, получая пакеты со своими покупками, что в Латвии весьма популярно именно для услуг по доставке еды", – отмечает руководитель интернет-магазина e-maxima.lv Санита Берзиня.

"Мировой опыт показывает, что развитие мобильных технологий все больше влияет и на отрасль е-торговли. В Европе почти 35% всех сделок в отрасли е-торговли осуществляется с мобильных приложений. Жители все чаще используют мобильные устройства, и, с ускорением ритма жизни, в эти мгновения совершаются покупки в интернете, в том числе приобретаются и продукты питания. Прогнозирую, что в Латвии в ближайшие годы количество клиентов, совершающих заказы с мобильных устройств, будет только возрастать и вскоре сможет приблизиться к европейскому уровню", – продолжает Берзиня.

Уже сообщалось, что интернет-магазин e-maxima.lv обеспечивает доставку в Риге, Юрмале, Саласпилсе, а также в окрестностях Риги – в Баложи, Дрейлини, Сауриеши, Бабитском крае, Царникавском крае, Гаркалнском крае, Кекавском крае, Марупском крае, Олайнском крае, Саласпилсском крае и Стопиньском крае.

Интернет-магазин e-maxima.lv работает с 2012 года.