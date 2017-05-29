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Фото/скан газеты Nacionālās ziņas

Четыре общественные организации обратились к Генеральному прокурору Эрику Калнмейерcу с просьбой дать правовую оценку высказываниям в предвыборной газете Национального объединения Nacionālās ziņas депутата Сейма Эдвина Шноре, сравнившего в своей статье латвийских русских со "вшами, расплодившимися в шубе".

Заявившие в прокуратуру организации указывают, что утверждения депутата могут быть оскорбительны для чести и достоинства всех жителей Латвии и направлены на разжигание межнациональной розни. Они наносят урон единству латвийского общества и безопасности государства.

Поэтому заявители просят провести все необходимые процессуальные действия, чтобы определить, содержат ли высказывания Шноре признаки преступного деяния, влекущего уголовную ответственность.

Заявление в прокуратуру подписали руководители Русского общества в Латвии, Русской общины Латвии, Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) и Общества "Пером".

Напомним, как писал Mixnews, член Нацблока, депутат Сейма Эдвин Шноре, делегированный на муниципальные выборы в Риге, в заметке на страницах газеты Nacionālās ziņas, ссылается на слова министра общественных дел Латвии 30-х годов 20 века Альфреда Берзиньша и сравнивает русских со вшами в шубе.

В заметке депутата также отмечается, что советская оккупация оставила латвийскую экономику в руинах, с загрязненной окружающей средой и русифицированным обществом.