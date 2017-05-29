Общество |

Новая серия популярного американского телесериала "Юный Макгайвер" (Young MacGyver) называется "Шесть часов в Риге", но у жителей Латвии драматические события этого эпизода могут вызвать только улыбку, рассказывает Latvijas avīze в статье под названием "Ужасная латвийская мафия".

40-минутный фильм рассказывает о жестокой латвийской террористической организации Dieva Roka ("Рука Бога"), на совести которой убийства минимум 45 человек, включая полицейских. Причем трупы банда оставляет в таком ужасающем состоянии, что жертв приходится хоронить в закрытых гробах. Под угрозой нападения террористов находятся тысячи мирных жителей.

Американское спецподразделение прибывает в Ригу, где после перестрелки захватывает главаря "Руки Бога" - безжалостного, коварного и любящего насилие Яниса Лапу. Лапа в фильме говорит как по-английски, так и по-латышски. Американцы тоже ведут себя с Лапой жестко, грозя его прикончить.

Внезапно головорезы Лапы переходят в контратаку, и американцам с пленником приходится укрываться в посольстве США в Риге. Боевики "Руки Бога" массировано обстреливают здание из автоматов Калашникова и пытаются взломать ворота и двери. Посол признается, что посольство охраняют лишь два вооруженных морпеха, потому что Латвия всегда считалась мирным государством.

Посольство запрашивает помощь из Вашингтона и у адмирала боевого соединения кораблей ВМС США, почему-то находящегося в Балтийском море, но выясняется, что подмога может подоспеть не раньше, чем через шесть часов. По неизвестной причине никто из американцев не догадывается вызвать на помощь латвийскую полицию или вооруженные силы.

Только хитростью бравому спецподразделению удается отбиться от нападающих, а после победы зрителей ждет хеппи-энд: злодей Янис Лапа навечно отправляется за решетку и жители Латвии могут вздохнуть спокойно.