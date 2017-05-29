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Рижский международный автовокзал за четыре первых месяца года обслужил 496 010 пассажиров, что на 6,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Количество входящих рейсов на автовокзале в январе-апреле увеличилось на 0,3% - до 51 026.

В прошлом году на Рижском автовокзале было обслужено 1,7 млн пассажиров, что на 6% меньше 2015 года, а количество входящих рейсов увеличилось на 3,1% - до 156 469.