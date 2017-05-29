На рижском автовокзале становится все меньше пассажиров (5)

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Общество | 29 мая 2017 года, 14:59

Рижский международный автовокзал за четыре первых месяца года обслужил 496 010 пассажиров, что на 6,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Количество входящих рейсов на автовокзале в январе-апреле увеличилось на 0,3% - до 51 026.

В прошлом году на Рижском автовокзале было обслужено 1,7 млн пассажиров, что на 6% меньше 2015 года, а количество входящих рейсов увеличилось на 3,1% - до 156 469.

Комментарии 5
Как и в стране... 1 час назад
Население тает на глазах. Автовокзальная статистика тому подтверждение
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Well41 минуту назад
Зато в аэропорту - не протолкнутся. И всё - в один конец.
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s5258 минут назад
Чему удивляетесь?
Нет населения - нет пассажиропотока.
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