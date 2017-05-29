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В начале июня различными мероприятиями Рига отметит Международный день защиты детей. Рижан и гостей города ожидают концерты, фестивали, творческие мастерские, спортивные мероприятия, игры и многое другое.

Мероприятия пройдут в новом культурном пространстве Stropi, в центре города, Плявниеках, квартале Спикери и Пардаугаве.

Например, 1 июня, помимо мероприятия в культурном пространстве Stropi в Межапарке и Кенгарагсе, в квартале Спикери состоится фестиваль "Создавай и вдохновляйся" – это развивающие мастерские, игры с анимационной студией, концерт, представления, научный театр и многое другое.

В доме культуры "Иманта" дети смогут узнать, как создают кукол и мультики, посмотреть фильм и посетить "Школу безопасности".

Международный день защиты детей отметят и 3 июня – в квартале Калнциема состоится фестиваль "Делай сам".

Мероприятия запланированы на несколько дней в разных районах города. Подробная программа с адресами и расписанием доступна здесь.