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Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), проверив 161 сирену тревоги, выявила неисправности у девяти сирен, сообщили в ГПСС.

Сегодня ГПСС проверила действие 161 из имеющихся в Латвии 164 сирен тревоги гражданской обороны (три устройства демонтированы перед перемещением). 152 сирены действуют исправно, у девяти констатированы технические неисправности.

Предыдущая проверка сирен тревоги в Латвии проводилась в октябре 2016 года. Тогда исправны были 154 из 161 проверенной сирены.

Проверка сирен тревоги проводится дважды в год.