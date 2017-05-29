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В прошлом году семейных врачей не посещали 22% жителей Латвии, свидетельствует исследование Центра профилактики и контроля заболеваний о привычках, влияющих на здоровье населения.

44% жителей в течение прошлого года посетили семейного врача один или два раза, 18% - три-четыре раза, 9% - пять-шесть раз, а 7% побывало у семейного врача более семи раз.

Бесплатный профилактический медицинский осмотр у своего семейного врача в прошлом году не прошло большинство населения - 65%. В течение последнего года профилактическую проверку прошли 15% населения, в течение последних трех лет - 11%, более трех лет назад - 9%.

Врачей-специалистов в течение года ни разу не посещали 44% населения, 36% опрошенных посещали специалистов один или два раза, а больше трех раз у врачей-специалистов побывало 20% населения.

В течение года в больнице, специализированной клинике или дневном стационаре ни разу не побывали 87% населения, один или два раза в этих лечебных учреждениях находились 12% опрошенных, 1% жителей побывал в больницах три или четыре раза, а 0,4% - пять и более раз.

91% населения ни разу в течение года не вызывали неотложную медицинскую помощь, 8% обращались к скорой помощи один или два раза, около 1% - три-четыре раза, 0,5% - пять и более раз.

В опросе участвовало 3596 человек.