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Музыку не надо смешивать с политикой, дайте людям делать свою работу, так прокомментировала латвийская певица Ольга Раецка высказывания актера Латвийского Национального театра Интарса Решетина о том, что он не хочет иметь дело с теми певцами и актерами, которые принимали участие в поддерживающих партию "Согласие" мероприятиях.

"Музыку не надо связывать с политикой. Там работали также люди, которые устанавливали аппаратуру, настраивали звук, свет, но это не значит, что они голосуют за "Согласие", - объяснила певица порталу Кasjauns.lv свое участие в агитационном концерте.

Кроме того, по мнению Раецки, до тех пор, пока людей будут стравливать друг с другом, в Латвии всегда будет двух общинное общество.

"Пока нас всех хотят стравить, никакого единства не будет. Я на концерт приехала в последний момент, исполнила свои пять песен и уехала на благотворительный концерт к детям. Мне все равно, что это был за концерт. В Варакляны или в Риге, были ли там зеленые, синие или красные...Я делаю свою работу. Я когда-то боролась за все, за лучшую жизнь в Балтезерсе, но, что это дало? Все сейчас борются за власть, а я делаю свою работу. Мне нравится петь и я пою. Я не одевала ни маечку, ни кепочку, не кричала никаких лозунгов. Спела пять песен на концерте, где ранее люди меня не слышали, не видели", - сказала Раецка.

Относительно высказываний Решетина, то Раецка указала, что она не будет опускаться до его уровня.

"Мне нечего ему сказать. Он сам наговаривает рекламы на русском языке, принимает участие в различных мероприятиях. Его номер стирать не буду, я не так низко пала! У меня нет никаких связей с политикой. Нет и не будет! Я певица, я исполняю работу у заказчика. Я пришла и спела. Какая разница , что мне за концерт платит дума Айзкраукле, Адажи или дума еще какого-нибудь самоуправления? Многие самоуправления в конце недели организовывали бесплатные концерты! Я пою для людей, а не ради политики. Чтобы слушатели сами думали, за кого голосовать. Люди, которым пела как в Кенгарагсе, так и в Болдерае, были отзывчивые, радостные и шли со мною фотографироваться", - поделилась впечатлениями Раецка.

Как писал портал Mixnews, актер театр Дайлес Интарс Решетин написал на своей странице в социальной сети Twitter, что не хочет иметь дело с теми певцами и актерами, которые принимали участие в поддерживающих партию "Согласие" мероприятиях, в частности с Ольгой Раецкой и Самантой Тиной.

Как пишет портал Jauns.lv, в своем Twitter актер просит стереть свой номер телефона всех коллег которые выступали на мероприятиях в поддержку объединенного списка "Согласие"/Честь служить Риге.

В свою очередь, Саманта Тина сообщила радио Baltkom о том, что не хотела бы уделять этому сообщению особое внимание, поэтому она отказалась комментировать ситуацию.

Стоит напомнить, что незадолго до выборов в Сейм в 2011 году, Ольга Раецка высказалась против вхождения в то время еще "Центра согласия" в правительственную коалицию.

Во время предвыборных дебатов в сентябре 2011 года в редакции газеты Diena Раецка, встретив там лидера "Партии реформ Затлерса" Валдиса Затлерса, слезно умоляла его не звать в коалицию "Центр согласия", иначе это будет предательством. Певица даже заявила, что, если подобное случится, она эмигрирует в Австралию.