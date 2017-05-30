Общество |

Департамент сообщения Рижской думы планирует в ближайшие годы проложить в столице новые велодорожки протяженностью 29 км, сообщила представитель департамента сообщения Уна Ахуна-Озола.

Протяженность уже имеющейся в Риге велоинфраструктуры - 69 км.

В прошлом году в соответствии с принятой в 2015 году концепцией развития велосообщения в Риге на 2015-2030 гг. была начата разработка стройпроекта четырех велодорожек: Центр - Зиепниеккалнс, Иманта - Даугавгрива, на ул. Тургенева и на участке ул. Дзирнаву от ул. Тербатас до ул. Сколас.

Также в 2016 году разработан и утвержден в стройуправлении строительный проект пешеходной и велодорожки Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини, который будет реализован в три этапа.

Департамент сообщения планирует в этом году заказать проекты изучения двух новых веломаршрутов - прокладки велодорожек Центр - Пурвциемс - Плявниеки и Вецмилгравис - Вецаки.

В свою очередь, возможность создания велодорожек на ул. Бривибас от Воздушного моста до бульв. Бривибас Департамент сообщения Рижской думы рассмотрит после того, как будет построена дорога в объезд центра Риги, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Сейчас ул. Бривибас выполняет функцию магистральной улицы с интенсивным потоком транспортных средств и общественного транспорта, и альтернатив ей в данный момент нет.

Значение ул. Бривибас уменьшится после того, как будут построены недостающие участки Восточной магистрали и будут реализованы другие крупные проекты, освобождающие от автомашин центр города.

Нынешняя ширина улицы недостаточна, чтобы, не перестраивая ее, проложить непрерывную велодорожку от Воздушного моста до бульв. Бривибас, считает департамент сообщения.

На портале "manabalss.lv" планируется начать сбор подписей за создание велополос и полос для общественного транспорта в Риге, на ул. Бривибас и Стабу.