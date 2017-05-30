В Латвии похолодало до +2 градусов
Общество | 30 мая 2017 года, 07:52
В ночь на вторник во на западе Латвии температура воздуха опустилась до +2 +4 градусов, а холоднее всего было в Лиепайском аэропорту, свидетельствует информация метеорологов.
На остальной территории страны воздух остыл до +5 +10 градусов.
Сегодня в Латвии будет переменная облачность, осадков не ожидается. Дует умеренный ветер переменных направлений. Температура воздуха составит от +14 в Вентспилсе до +23 в Даугавпилсе.
В Риге сегодня преимущественно облачно, до +20 градусов.