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В первый день работы дежурный участок в Рижской первой гимназии посетило три человека, рассказала представитель участка Лаура Мазмача.

Один человек интересовался списками кандидатов, второй хотел узнать участок, на котором ему надо голосовать, а еще один посетитель принес заявление от своего знакомого, которые не сможет проголосовать самостоятельно из-за состояния здоровья.

Как сообщалось ранее, с 29 мая в дежурном режиме на муниципальных выборах работу начали избирательные участки, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Участки работают по несколько часов в день, и здесь можно подать заявку на голосование по месту жительства, если избиратель не может прийти на участок по состоянию здоровья. Во вторник, 30 мая, - с 9 до 13 часов.

Также в течение оставшихся до выборов дней на участках можно ознакомиться со списками депутатов, сведениями о них, предвыборными программами и порядком голосования.

Предварительное голосование на муниципальных выборах начнется в среду, 31 мая, когда избирательные участки будут открыты с 17 до 20 часов. В четверг, 1 июня, можно проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.

В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов. На муниципальных выборах избиратели должны голосовать на участках, к которым они прикреплены.

Для голосования нужно иметь при себе паспорт или удостоверение личности. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции, или по телефону 67049999 по рабочим дням с 8 до 20 часов.

Напомним, 3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на Radio Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.