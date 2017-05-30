Пенсионеры: продолжает расти число людей, живущих за чертой бедности (2)

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Общество | 30 мая 2017 года, 08:55

При 12-м Сейме не внесены изменения в законодательство, которые существенно улучшили бы материальное положение малообеспеченных пенсионеров, в результате продолжает расти число пенсионеров, живущих за чертой бедности, заявила Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП).

На заседание думы федерации были приглашены руководители трех коалиционных фракций.

В решении думы ЛФП говорится, что особенно быстро ухудшается материальное положение одиноких пенсионеров, растет разница доходов между пенсионерами и работающими.

Дума ЛФП решила обратить внимание на необходимость улучшить положение пенсионеров в ближайшее время, разработав для них систему здравоохранения, усовершенствовав систему индексации пенсий, отметив налог на недвижимость на единственное жилье и увеличив доплаты к пенсии.

Комментарии 2
Дора49 минут назад
Поцелуйте в зад ваших правителей. И на выборах обязательно выбирайте снова и снова , за кого 26 лет всё время голосуете. И не нойте. Купили уже себе места на кладбищах? Вы же ж свободные! Но голодные.
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реалити шоу45 минут назад
да никто там никого не выбирает.все уже посчитано и поделено.слишком много лакомых кусков, чтобы пускать на самотек.
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