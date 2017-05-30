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Министерство экономики составило список специалистов, которых в Латвии может не хватать в ближайшие годы, пишет газета Latvijas Avīze. Согласно информации на сайте ведомства, существенный недостаток рабочей силы прогнозируется в 29 профессиях.

Как отмечает издание, по задумке Минэкономики, необходимые специалисты смогут приезжать из других стран, которые не входят в состав ЕС. Представителям этих профессий будут созданы особые условия для пребывания и работы в Латвии.

Помимо физиков, астрономов, математиков и пилотов, в список внесены врачи разных специальностей, пишет LA. По мнению Минэкономики, в ближайшее время может быть дефицит радиологов, ревматологов, сексологов, психотерапевтов, урологов и других. Представители этих профессий смогут приезжать из России, Индии, Украины и других стран третьего мира. Как отмечает издание, специалистам из этих государств полагается большая зарплата, чем местным сотрудникам.

Советник министра экономики Каспар Берзиньш в интервью газете подчеркнул, что эти меры направлены не на то, что у иностранцев были какие-то привилегии.

"Это делается для того, что работодатели выбирали местных специалистов, а также пытались повысить уровень зарплат наших врачей. Ведь если медик уходит от работодателя, а на это место претендует иностранец, которому надо платить больше, это должно стимулироваться выбирать местных врачей", - сказал он.

Берзиньш подчеркнул, что в любом случает от специалистов из за границы будет требоваться знание госязыка.

Как отметил представитель руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс, с медиками никто не проводил консультации по поводу того, каких специалистов не хватает в этой сфере.

Список профессий был создан по запросу ЕС, так как планируется внести изменения в условия трудоустройства иностранцев.