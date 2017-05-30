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Завтра, 31 мая, в Даугаву выпустят мальков сырти (которая в Латвии больше известна под латышским названием вимба), сообщает официальный портал Рижской думы riga.lv.

Для пополнения рыбных ресурсов на Закюсале под Островным мостом будет выпущено около 15 000 мальков сырти весом по 1,5 г каждый.

Расходы на покупку мальков и их выпуск в реку, которые составят 2178 евро, Департамент по вопросам охраны окружающей среды и жилища финансирует из средств, полученных в качестве платы за использование прав промышленного вылова во внутренних водах и на морском побережье.

Мальков сырти поставит Научный институт безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR. Мальки выращены в филиале рыбного питомника Tome – Dole.

Вид рыбы и число мальков согласованы с департаментом исследования рыбных ресурсов института BIOR, цель деятельности которого заключается в создании научной базы для долгосрочного использования рыбных ресурсов в Балтийском море, Рижском заливе и внутренних водах Латвии.