В Латвии становится все меньше людей (12)
Общество | 30 мая 2017 года, 14:01
В начале 2017 года в Латвии проживало почти 1,950 млн человек - на 18 800 меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
За год число жителей увеличилось только в Риге - на 1800, а больше всего сократилось в Латгальском регионе - на 6300 (2,3%). Во всех крупных городах, кроме Риги, - в Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Екабпилсе - численность населения в прошлом году также сократилась. Наименьшим сокращение населения было в Елгаве. Лишь в девяти из 110 краев Латвии число жителей увеличилось, причем все эти края, за исключением Акнистского, находятся в Рижском регионе.
какой откровенный пиздеж.. 1,2 ляма по всей латвии от силы.
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"В начале 2017 года в Латвии проживало почти 1,950 млн человек..." - что за вранье, уже лет семь, как в Латвии РЕАЛЬНО проживает не больше 1.3млн. людей. Предыдущие года больше людей уезжало, сейчас больше уходят в мир иной.
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Достаточно поездить по Латвии,чтобы понять,что статуправление врёт....и врёт по заказу.Ну нет в стране названного количества населения....разве что в землянках,в лесу.
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