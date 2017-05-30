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В Москве ураган снес площадку для мусора; конструкция, судя по опубликованному РЕН ТВ видео, накрыла собой прохожего. Мужчина, по счастливой случайности, оказался внутри металлического короба.

Когда объект перестал двигаться, врезавшись в машину, человек смог выбраться и, по всей видимости, спокойно пошел дальше.

По последним данным, в результате разгула стихии в Москве и Подмосковье погибли 16 человек, в больницы доставили 180 человек.

Ранее сообщалось, что ветер разрушил пирамиду на Новорижском шоссе, сорвал купол теннисного корта в Жулебино и повалил несколько сосен в резиденции премьера Дмитрия Медведева в подмосковных Горках, заблокировав выезд.