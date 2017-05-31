Общество |

На поддержку негосударственных организаций (НГО) и реализацию политики общественной интеграции в 2017 году выделено 998 тыс. евро.

Это предусматривает одобренный правительством план по реализации основных принципов политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции.

Как сообщила специалист Министерства культуры Лита Кокале, в плане появились новые акценты, которые отражают сегодняшние приоритеты Латвии, последние события в Европе и в мировой политике, на которые необходимо реагировать.

Реализация плана тесно связана с мероприятиями столетия Латвии и их ролью в сплочении общества.

Вопрос о выделении еще 2,5 млн евро этой сфере будет обсуждаться в контексте разработки бюджета следующего года.

Ранее некоторые эксперты утверждали, что программа интеграции общества в Латвии провалилась. Так совсем недавно на 2-м Академическом форуме гуманитарных наук директор Балтийского центра стратегических исследований Талавс Юндзис заявил, что интеграция общества в Латвии не дала ожидаемых результатов - хотя для решения этого вопроса разрабатывались различные программы и выделялись немалые суммы, единого комплексного подхода не было.