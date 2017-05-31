Общество |

В среду, 31 мая начинается предварительное голосование на выборах в латвийские самоуправления. Гражданам предстоит избрать 119 региональных органов власти: 110 краевых дум и 9 дум городов, об этом ранее сообщил глава Центризбиркома Арнис Цимдарс. Количество депутатов местных советов зависит от величины населения самоуправления и может составлять 9, 13, 15, 17 или 19 депутатов. Исключением является Рижская дума, которая состоит из 60 депутатов.

Избирательные участки сегодня будут открыты с 17 до 20 часов. В четверг, 1 июня, можно будет проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на участок - начиная с пятого дня до выборов, могут подать заявку на голосование по месту их нахождения. К этому варианту можно прибегнуть, если соответствующий избиратель в день выборов находится на территории своего участка.

В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов.

Для голосования нужно иметь при себе паспорт или удостоверение личности. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции, или по телефону 67049999 по рабочим дням с 8 до 20 часов.

Напомним, 3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на Radio Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.