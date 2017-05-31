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Посол Швеции Хендрикс Ландерхолмс в тихом центре Риги, в саду около здания посольства, установил улей. Об этом сообщает газета Latvijas Avīze.

По словам посла, улей нужен для того, что проверить экосистему сада и усилить взаимодействие между человеком и природой.

"Я начал задумываться об облагораживании сада еще год назад. Радует, что все сотрудники посольства подошли к этому вопросу довольно серьезно. Уже в этом году мы собирали березовый сок", - рассказывает посол.

Он также сообщил, что со временем в рижском саду планируется увеличить количество ульев. Каждую неделю к Ландерхолмсу приезжает местный пчеловод Угис Малниекс, который помогает в обслуживании пасеки.

"В отличие от Швеции, латвийские пчеловоды обращают внимание на сорт меда - липовый он, вересковый или майский", - удивляется посол.

Рядом с посольством находится много парков, где в ближайшее время начнут цвести липы. До конца июня планируется собрать около 40 килограммов меда. Подобная практика, когда ульи устанавливают не за пределами города, а в самом его центре, встречается довольно часто.

"Например, для Парижа или Берлина - это типичное явление", - рассказывает Малниекс.

Напомним, что кандидат в мэры Риги от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), пчеловод Арманд Краузе планирует разместить ульи на балконе Рижской думы, если займет пост градоначальника.

Источник: la.lv Фото: la.lv