На рижском пляже мужчина тайно фотографировал девушек (2)
30 мая работники спасательной службы Рижской муниципальной полиции, патрулируя пляж Вакарбулли, заметили подозрительного мужчину, который затаился в дюнной зоне среди кустов и фотографировал полуголых женщин.
Полицейские-спасатели направились к мужчине и попросили показать отснятые фотографии, а заодно и объяснить, с какой целью они производились. После проверки фотографий было обнаружено, что в течение часа мужчина сфотографировал не меньше 5 женщин. Все девушки на фотографиях были полуобнаженными.
Сам мужчина свое поведение оправдывал любопытством. Он был прилично одет и признался, что дома его ждет жена и двое детей.
Полицейские направились к одной из женщин, запечатленных на фотографиях. Она была шокирована. Женщина пояснила, что не давала разрешения себя кому-то фотографировать, поэтому желает написать заявление в Госполицию, чтобы призвать фотографа к ответственности.
На место происшествия были вызваны работники Госполиции, которые приняли заявление от женщины и доставили 39-летнего фотографа в участок.
Учитывая, что и ранее на пляжах были зафиксированы подобные случаи, в которых были затронуты права отдыхающих, Рижская муниципальная полиция в летний сезон в рамках возможного будет обращать внимание на подозрительных лиц на пляже.
Одновременно полиция призывает сообщать, если такие странные люди будут замечены.
Источник: info.riga.lv
А с девок в шоке, с начало возбуждают мужиков и подростков а потом заявления еще пишут. Так может на общественном пляже прикроете свои голые сиськи и задницы чтобы не провоцировать?
Когда был мелким, часто вставал, когда видел на пляже полу голую девушку, сдержать то не реально во время полового развития.
был бы раздет, не вызвал бы подозрения.
Небось в смокинге по кустам шарился.
На кой ляд девки сисями трясут, если на них смотреть нельзя?