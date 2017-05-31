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Латвийский сегмент Twitter комментирует данные Центрального статистического управления, согласно которым, в начале 2017 года в Латвии проживало почти 1,950 миллион человек - на 18 800 меньше, чем годом ранее.

Главный редактор издания Diena Гатис Мадзиньш впечатлен уменьшением числа жителей Латвии.

"На один Цесис меньше. Страшно", - пишет он.

Gada sākumā Latvijā dzīvoja ap 1 950 000 iedzīvotāju, kas ir par 18 800 mazāk kā pērn (CSP). Par vienām Cēsīm mazāk. Baisi — Gatis Madžiņš (@Madzins) 30 мая 2017 г.

Демографические показатели комментирует также журналист Санита Йемберга.

"Еще страшнее становится, когда смотришь на возрастную структуру. У нас не остается других вариантов, кроме иммиграции", - считает она.

Vēl baisāk paliek, ka paskaties uz vecuma struktūru. Mums nupat vairs nav citu variantu kā imigrācija. — Sanita Jemberga (@jemberga) 30 мая 2017 г.

Экономист Янис Лазданс предлагает улучшить условия жизни молодых родителей.

"Это правда. Нужна серьезная поддержка молодых родителей, а не это обезьянничание", - пишет он.

Ir gan. Nopietns atbalsts jaunajiem vecākiem, nevis šī mērkaķošanās. — Jānis Lazdāns (@Lazdans) 30 мая 2017 г.

Совладелец компании Lejiņa un Šleiers Юрис Шлеиерс высказывает свое мнение о будущем Латвии.

"Становимся все более эксклюзивными на фоне глобальной перенаселенности", - отмечает он.

Paliekam arvien ekskluzīvāki eksemplāri uz globālās pārapdzīvotības fona... https://t.co/0FGYd7obmt — Juris Šleiers (@JurisSleiers) 30 мая 2017 г.

За год число жителей увеличилось только в Риге - на 1800, а больше всего сократилось в Латгальском регионе - на 6300 (2,3%).

Во всех крупных городах, кроме Риги, - в Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Екабпилсе - численность населения в прошлом году также сократилась. Наименьшим сокращение населения было в Елгаве.