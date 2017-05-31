Twitter: за год мы потеряли город размером с Цесис (+ОПРОС) (13)

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Общество | 31 мая 2017 года, 16:36

Латвийский сегмент Twitter комментирует данные Центрального статистического управления, согласно которым, в начале 2017 года в Латвии проживало почти 1,950 миллион человек - на 18 800 меньше, чем годом ранее.

Главный редактор издания Diena Гатис Мадзиньш впечатлен уменьшением числа жителей Латвии.

"На один Цесис меньше. Страшно", - пишет он.

Демографические показатели комментирует также журналист Санита Йемберга.

"Еще страшнее становится, когда смотришь на возрастную структуру. У нас не остается других вариантов, кроме иммиграции", - считает она.

Экономист Янис Лазданс предлагает улучшить условия жизни молодых родителей.

"Это правда. Нужна серьезная поддержка молодых родителей, а не это обезьянничание", - пишет он.

Совладелец компании Lejiņa un Šleiers Юрис Шлеиерс высказывает свое мнение о будущем Латвии.

"Становимся все более эксклюзивными на фоне глобальной перенаселенности", - отмечает он.

За год число жителей увеличилось только в Риге - на 1800, а больше всего сократилось в Латгальском регионе - на 6300 (2,3%).

Во всех крупных городах, кроме Риги, - в Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Екабпилсе - численность населения в прошлом году также сократилась. Наименьшим сокращение населения было в Елгаве.

Комментарии 13
Михаил Месиер 8 часов назад
потерявшие голову о письке не плачут===пока в сране существует национализм на государственном уровне не ждите УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ждите ухудшений----эта инфа не для латыССкого твиттера ----эта инфа для вменяемых
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Я 8 часов назад
"Главный редактор издания Diena Гатис Мадзиньш впечатлен" - этот организм ПРАВДА думает, что в ЛВ было 1,95млн в начале 2017го?! Цесис они потряли, блин...
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шустрый 8 часов назад
Блин,крокодиловы слёзы....
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