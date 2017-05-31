Twitter: за год мы потеряли город размером с Цесис (13)
Латвийский сегмент Twitter комментирует данные Центрального статистического управления, согласно которым, в начале 2017 года в Латвии проживало почти 1,950 миллион человек - на 18 800 меньше, чем годом ранее.
Главный редактор издания Diena Гатис Мадзиньш впечатлен уменьшением числа жителей Латвии.
"На один Цесис меньше. Страшно", - пишет он.
Gada sākumā Latvijā dzīvoja ap 1 950 000 iedzīvotāju, kas ir par 18 800 mazāk kā pērn (CSP). Par vienām Cēsīm mazāk. Baisi— Gatis Madžiņš (@Madzins) 30 мая 2017 г.
Демографические показатели комментирует также журналист Санита Йемберга.
"Еще страшнее становится, когда смотришь на возрастную структуру. У нас не остается других вариантов, кроме иммиграции", - считает она.
Vēl baisāk paliek, ka paskaties uz vecuma struktūru. Mums nupat vairs nav citu variantu kā imigrācija.— Sanita Jemberga (@jemberga) 30 мая 2017 г.
Экономист Янис Лазданс предлагает улучшить условия жизни молодых родителей.
"Это правда. Нужна серьезная поддержка молодых родителей, а не это обезьянничание", - пишет он.
Ir gan. Nopietns atbalsts jaunajiem vecākiem, nevis šī mērkaķošanās.— Jānis Lazdāns (@Lazdans) 30 мая 2017 г.
Совладелец компании Lejiņa un Šleiers Юрис Шлеиерс высказывает свое мнение о будущем Латвии.
"Становимся все более эксклюзивными на фоне глобальной перенаселенности", - отмечает он.
Paliekam arvien ekskluzīvāki eksemplāri uz globālās pārapdzīvotības fona... https://t.co/0FGYd7obmt— Juris Šleiers (@JurisSleiers) 30 мая 2017 г.
За год число жителей увеличилось только в Риге - на 1800, а больше всего сократилось в Латгальском регионе - на 6300 (2,3%).
Во всех крупных городах, кроме Риги, - в Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Екабпилсе - численность населения в прошлом году также сократилась. Наименьшим сокращение населения было в Елгаве.