Общество |

Для того, чтобы мотивировать молодых людей принять участие в предстоящих 3 июня выборах продюсерское агентство "Divi Gani" создало видеоролик, в съемках которого приняли участие актер театра Дайлес Интарс Решетин, радио ведущий Томс Гревиньш и хоккеист Каспарс Даугавиньш.

Один из участников агитационного ролика актер Интарс Решетин, который на днях объявил бойкот участвующим в агитационных мероприятиях мэра Риги Нила Ушакова артистам, указал, что за нынешнюю власть в Риге голосуют "эти тетеньки из Пурвциемса, Кенграгса и других спальных районов, но этому пора поставить точку".

Эту фразу многие пользователи социальных сетей восприняли, как уничижительную. Некоторые комментаторы к ролику на платформе You Tube подвергли его критике. Так один из пользователей задается вопросом, «почему это актер Решетин возомнил, что он лучше, чем те «тетеньки из Пурвциемса, Кенгарагса и других спальных районов?» Такое высокомерие еще надо поискать».

Другой пользователь оставил такой комментарий: "После этого ему надо было призвать к единению латвийского народа. ДБ, БЛ".﻿

А еще один комментатор иронично указал, что судя по высказываниям Решетина "можно предположить, что в Пурвциемсе и Кенгарагсе не живут люди. Наверное, настало время Пурвциемсу и Кенгарагсу получить независимость от Риги, чтобы не мешать жить таким людям".

Как писал портал Mixnews, актер театр Дайлес Интарс Решетин написал на своей странице в социальной сети Twitter, что не хочет иметь дело с теми певцами и актерами, которые принимали участие в поддерживающих партию "Согласие" мероприятиях, в частности с Ольгой Раецкой и Самантой Тиной.

Как пишет портал Jauns.lv, в своем Twitter актер просит стереть свой номер телефона всех коллег которые выступали на мероприятиях в поддержку объединенного списка "Согласие"/Честь служить Риге.

Ольга Раецка на эти упреки ответила, что она так низко не упадет. Пока нас будут стравливать, никакого единства в Латвии не будет. Музыку не надо смешивать с политикой, дайте людям делать свою работу", - сказала певица порталу Кasjauns.lv.

В свою очередь, Саманта Тина сообщила радио Baltkom о том, что не хотела бы уделять этому сообщению особое внимание, поэтому она отказалась комментировать ситуацию.