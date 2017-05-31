Общество |

В рамках реформы здравоохранения, не давая ясного ответа на возникшие вопросы, политики пытаются продать обществу "кота в мешке", считает омбудсмен Юрис Янсонс.

Он недоволен идеей о введении обязательного страхования здоровья и подчеркивает, что 111-ая статья Конституции гласит, что каждому жителю страны необходимо обеспечить минимум медицинских услуг. Поэтому первый вопрос, на который нужно четко ответить: что включает в себя этот минимум?

С учетом того, что реформа здравоохранения касается абсолютно всех жителей Латвии и нова для общества, необходима коммуникация с населением.

"Обществу совершенно непонятен курс реформирования системы здравоохранения, - сказал омбудсмен. - Люди хотят знать, что они получат взамен платежей, к какому специалисту они попадут и как быстро".

По словам Янсонса, политики не могут ожидать понимания, если "пытаются продать кота в мешке". Он опасается, что деньги с жителей будут взиматься, а услуги по-прежнему не будут доступны.