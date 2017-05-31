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Возможностью предварительного голосования сегодня воспользовались более 38 000 человек, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Данные на 23.41 с 946 из 955 участков по всей Латвии свидетельствуют, что в среду проголосовали 38 486 человек или 2,67 % от общего количества имеющих право голоса.

Для сравнения, на муниципальных выборах 2013 года возможность проголосовать досрочно в первый день использовали 29 922 человек, или 2,01% от общего количества граждан.

Больше всего избиратели воспользовались такой возможностью в Риге, где, как численно, так и пропорционально количеству имеющих право голоса была большая активность. Возможностью досрочного голосования воспользовались 19 229 человек, или 4,51 % от общего количества рижан с правом голоса (426 631 человек). Тогда как в 2013 году предварительным голосованием воспользовались 15 140 рижан или 3,66% от общего количества, имеющих право голоса.

В среду, 31 мая, в Латвии официально стартовали выборы в местные самоуправления. Голоса можно отдать на участках голосования по всей Латвии.

В четверг, 1 июня, можно будет проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на участок - начиная с пятого дня до выборов, могут подать заявку на голосование по месту их нахождения. К этому варианту можно прибегнуть, если соответствующий избиратель в день выборов находится на территории своего участка.

В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов.

Для голосования нужно иметь при себе паспорт или удостоверение личности. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции, или по телефону 67049999 по рабочим дням с 8 до 20 часов.

Напомним, 3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на Radio Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.