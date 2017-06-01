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Показатели здоровья мужчин в Латвии - одни из худших в Европе, поэтому важно их улучшать и снижать мужскую смертность, которая значительно превышает женскую, заявила представитель Латвийской ассоциации экономики здравоохранения Даце Плато.

Как отметил руководитель урологической клиники Рижской Восточной клинической университетской больницы Вилнис Лиетувиетис, мотивация заботиться о себе и своем здоровье у латвийских мужчин все еще очень низка, особенно у мужчин среднего и старшего поколения. Мужчины в Латвии живут в среднем на 10 лет меньше, чем в западноевропейских странах. И хотя удельный вес мужчин при рождении в Латвии выше, чем женщин (соответственно 52,1% и 47,9% новорожденных), в течение жизни эта пропорция резко меняется - удельный вес мужчин сокращается до 45,9%, а женщин возрастает до 54,1%. Среди причин смертности мужчин в Латвии первое место (более 50% случаев) уже многие годы занимают заболевания сердечно-сосудистой системы. Правда, в последние годы и заболеваемость ими, и смертность от них снижаются.

Вторая причина - онкологические заболевания, смертность в результате которых имеет тенденцию к росту. Первое место среди злокачественных опухолей, больше всего угрожающих здоровью мужчин, в последние годы занимает рак простаты. Он ежегодно диагностируется более чем 1000 пациентов, причем все чаще у молодых мужчин.