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Латвийские суперчиновники умудряются исполнять как свои прямые обязанности, так и работать еще на других должностях, и все это успевают делать в рабочее время, об этом пишет издание Neatkarīgā Rīta Avīze.

Закон о предотвращении конфликта интересов в отношении государственных должностных лиц устанавливает, что "разрешено совмещать обязанности государственного чиновника не более, чем с двумя другими должностями с окладами или с другими видами вознаграждения.

Под упомянутые должности не подпадают работа педагога, ученого,врача, профессионального спортсмена и творческого работника.

Так как дополнительная работа латвийских чиновников связана в основном с педагогической деятельностью, то, в принципе, с точки зрения закона, никаких нарушений нет. Можно только удивляться, как эти должностные лица могут это успевать, к тому же работая на полную ставку на основной работе.

Представитель Государственной службы качества образования (ГСКО) Яна Вейнберга рассказала изданию, что заместитель директора департамента Лицензирования и регистра ГСКО Янис Михайлов является одним из самых квалифицированных, компетентнейших и работоспособнейших сотрудников службы.

"В сфере его ответственности все регистры службы, аналитические и практические опросы, обработка информации и ее публикация. Также Михайлов занимается разрешением правовое регулирование вопросов образования, ежедневно консультирует представителей учебных заведения, педагогов, родителей и других лиц о нормативных регулированиях различных вопросов из сферы образования и науки. Он также регулярно делегируется в различные рабочие группы, выступает с презентациями и лекциями по вопросам службы компетенции. Все его дополнительные должности и обязанности связаны с педагогической и научной деятельностью", - сказала Вейнберга.

К тому же, по словам Вейнберги, Михайлов читает лекции и дает некоторые другие консультации вне своего основного рабочего времени.

В министерстве финансов, которое с начала года работает над новой налоговой реформой, тоже есть суперчиновники. Советник министра финансов Даны Рейзниецы-Озолы Юрис Спиридонов в прошлом году, объединив несколько должностей, читая лекции,занимаясь научными исследованиями, заработал 92 581,18 евро.

Спиридонов в прошлом году перешел с работы из Министерства экономики, где он исполнял обязанности заместителя госсекретаря Минэкономики, в Министерство финансов (МФ), став советником министра финансов. За работу в МЭ в начале года он получил 14 008,29 евро, а за работу в МФ - 41 960,19 евро.

Однако дополнительно к этому он в прошлом году получил большое вознаграждение 15 260 евро за исполнение обязанностей советника в учреждении Министерства финансов Altum.

В Рижском техническом университете ему заплатили 5017,63 евро, в Латвийском университете - 486,96 евро, в RISEBA за должность доцента ему заплатили 3924,19 евро и в качестве гонорара еще 95 евро. В октябре прошлого года, став членом правления «Augstsprieguma tīkla» , он получил вознаграждение 5460 евро.

За год доходы Спиридонова выросли на более чем 36 тысяч евро.

Госсекретарь Министерства финансов Байба Бане дополнительно к своим непосредственным обязанностям, за что она получила 50 179,43 евро, за прошлый год получила более 47тысяч евро, работая в управлении Рижского свободного порта.