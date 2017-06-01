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Многие иностранцы покупают недвижимость в Юрмале из-за очевидной выгоды, пишет газета Neatkarīgā. Кроме того, что в курортном городе безопасно, ухожено и красиво, несколько лет назад здесь были введены огромные скидки на налог на недвижимость. Несмотря на это, в должниках Юрмале оказались многие представители российской элиты, отмечает издание.

Юрмальское самоуправление опубликовало на своем сайте список должников, среди которых можно встретить знакомые всем фамилии. Несмотря на то, что в списках не указывается род деятельности должника, можно предположить, что человек по имени Борис Моисеев 1954 г.р. является популярным российским певцом, пишет NRA. Предупреждения о долге получили также Владислав Третьяк, чья дата рождения совпадает с годом рождения легендарного хоккеиста, Лариса Долина, а также Наталия Укупник, которая является супругой артиста Аркадия Укупника.

Как рассказали в Юрмальской думе, невозможно точно установить, проживают ли хозяева недвижимости в Латвии, но они в любом случае должны платить налог на недвижимость. Сначала должникам высылают предупреждение о том, что у них образовалась задолженность, а затем, если человек не платить, дело переходит судебному исполнителю. В самоуправлении подчеркнули, что с долгами по налогу на недвижимость невозможно получить или продлить ВНЖ.