Синоптики предупреждают о сильном ветре
Общество | 1 июня 2017 года, 08:30
В четверг в Латвии выглянет солнце и местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Западный, северо-западный ветер начнет усиливаться, во второй половине дня в порывах он достигнет скорости 12-19 метров в секунду. Самый сильный ветер ожидается в Видземе. Порывы ветра могут ломать ветки и некоторые деревья.
Температура воздуха будет не выше +11..+15 градусов.
В Риге без значительных осадков, временами солнечно, воздух прогреется до +13 градусов. Во второй половине дня скорость ветра порывами достигнет 16 метров в секунду.