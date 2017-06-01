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В четверг в Латвии выглянет солнце и местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Западный, северо-западный ветер начнет усиливаться, во второй половине дня в порывах он достигнет скорости 12-19 метров в секунду. Самый сильный ветер ожидается в Видземе. Порывы ветра могут ломать ветки и некоторые деревья.

Температура воздуха будет не выше +11..+15 градусов.

В Риге без значительных осадков, временами солнечно, воздух прогреется до +13 градусов. Во второй половине дня скорость ветра порывами достигнет 16 метров в секунду.