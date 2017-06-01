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В этом году на выборах в самоуправления в списках кандидатов как никогда много повторяющихся фамилий, среди которых "Лемберги" и "Ушаковы". Об этом сообщает портал skaties.lv.

Так, фамилия "Лемберг" встречается дважды - в Вентспилсе и в Ройском крае. Первый представитель - всем известный мэр города Айварс Лемберг, второй - двадцатилетний Ингарс Лемберг, который баллотируется в депутаты.

Среди 9 000 кандидатов фамилия "Ушаков", которая ассоциируется у большинства жителей Латвии с фамилией мэра Риги - Нилом Ушаковым, встречается также в списках Айзкраукльского края. В местную думу баллотируется Людмила Ушакова.

Часто в списках кандидатов встречаются люди с одинаковыми именами и фамилиями. Такие случаи не являются простым совпадением, а подразумевают под собой родство кандидатов. Так, насчитывается пять "Янисов Берзиньшей". В Крустпилсе у двух разных партий под первыми номерами значатся "Карлисы Раберзисы". А в Огре можно увидеть двух человек с именем "Раймондс Рабриежа".

В одном из Рижских списков представлены сразу пять человек с фамилией "Журавлев", которые все друг другу приходятся родственниками. Также в выборах в самоуправления участвуют не поддающиеся счету число "Берзиньшей", "Озолиньшей", "Калныньшей", "Лиепиньшей" и "Зариньшей".

Напомним, 3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

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Фото: Uldis Lūks