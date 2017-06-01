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Министерство здравоохранения предложит две корзины услуг обязательного страхования здоровья - частичную, которая включает только оказание неотложной помощи, и полную, сообщила министр здравоохранения Анда Чакша.

В корзину неотложной помощи войдут услуги скорой помощи и семейных врачей, услуги для беременных и страдающих опасными заболеваниями. Этот перечень еще будет уточняться.

В полную корзину войдут различные амбулаторные услуги, услуги дневных стационаров, плановая медицинская помощь и др., сообщила Чакша.

В то же время она отметила, что Минздрав не изменил своей позиции и выступает против фиксированного платежа населения за услуги здравоохранения. Министерство и министр выступают за то, что нужно привязать страхование здоровья к соцналогу, особенно с учетом размеров теневой экономики в Латвии, сказала Чакша.

По словам Чакши, Минздраву важно, чтобы финансирование для медицины было найдено и могло обеспечить нужды всех жителей Латвии, а также адекватные зарплаты медперсонала.