Минздрав предложит две корзины страхования - частичную и полную (7)

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Общество | 1 июня 2017 года, 14:13

Министерство здравоохранения предложит две корзины услуг обязательного страхования здоровья - частичную, которая включает только оказание неотложной помощи, и полную, сообщила министр здравоохранения Анда Чакша.

В корзину неотложной помощи войдут услуги скорой помощи и семейных врачей, услуги для беременных и страдающих опасными заболеваниями. Этот перечень еще будет уточняться.

В полную корзину войдут различные амбулаторные услуги, услуги дневных стационаров, плановая медицинская помощь и др., сообщила Чакша.

В то же время она отметила, что Минздрав не изменил своей позиции и выступает против фиксированного платежа населения за услуги здравоохранения. Министерство и министр выступают за то, что нужно привязать страхование здоровья к соцналогу, особенно с учетом размеров теневой экономики в Латвии, сказала Чакша.

По словам Чакши, Минздраву важно, чтобы финансирование для медицины было найдено и могло обеспечить нужды всех жителей Латвии, а также адекватные зарплаты медперсонала.

Комментарии 7
vlad1 час назад
В 30-х годах прошлого века одной европейской стране уничтожали недееспособных людей, а здесь решили путём недоступности медицинской помощи решили уничтожить неплатёжеспособных.
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Продолжают гнать порожняк,1 час назад
но на большее чем обобрать нищий народ
мозгов не хватает.
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НАДЕЖДА47 минут назад
Министерство здравоохранения предложит две корзины услуг обязательного страхования здоровья - частичную, которая включает только оказание неотложной помощи, и полную, сообщила министр здравоохранения Анда Чакша.
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О какой обязательной страховке идёт речь в случае с неотложной помощью?
Статья 111 конституции Латвии гласит.
Государство защищает здоровье человека и гарантирует каждому минимум медицинской помощи.

Минимум это и есть неотложная помощь!
Болванчики же предлагают защищать здоровье человека обязательными мед.страховками...

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