ПБ проверяет объявление о продаже голоса избирателя
Полиция безопасности (ПБ) проверяет возможную продажу голоса избирателя через интернет.
В социальных сетях очевидцы стали делится информацией о том, что на одном из сайтов подано объявление на латышском и русском языках о том, что избиратель за вознаграждение предлагает свой голос на выборах.
Радио Baltkom связалось с подавшим объявление молодым человеком, который рассказал, что это отнюдь не шутка, он действительно хотел бы заработать, но пока спроса на его "лот" нет.
"Да, я действительно продаю свой голос, и ничего незаконного я не совершаю, так как подкупать избирателей нельзя, но нигде не сказано, что нельзя продавать свой голос", - сказал молодой человек.
Примечательно, что цену за свой "лот" он не установил, указав, что будет смотреть на поступающие предложения.
"Да, я не установил стоимость, все будет зависеть от предложения. Но пока, к сожалению, спроса нет. Вы первые, кто мне позвонил", - сказал автор объявления, которое было опубликовано уже три дня назад, 27 мая.
В Полиции Безопасности сообщили, что ей уже известно о данном объявлении и ведется выяснение мотивов, побудивших человека дать такое объявление.
ПБ призывает жителей Латвии воздержаться от подобных действий.
В целом ПБ получила несколько сигналов о случаях незаконного воздействия на избирателей и проводит их проверку.
В предвыборной период и в день выборов ПБ будет работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить законное проведение голосования.