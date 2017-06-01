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Полиция безопасности (ПБ) проверяет возможную продажу голоса избирателя через интернет.

В социальных сетях очевидцы стали делится информацией о том, что на одном из сайтов подано объявление на латышском и русском языках о том, что избиратель за вознаграждение предлагает свой голос на выборах.

Радио Baltkom связалось с подавшим объявление молодым человеком, который рассказал, что это отнюдь не шутка, он действительно хотел бы заработать, но пока спроса на его "лот" нет.

"Да, я действительно продаю свой голос, и ничего незаконного я не совершаю, так как подкупать избирателей нельзя, но нигде не сказано, что нельзя продавать свой голос", - сказал молодой человек.

Примечательно, что цену за свой "лот" он не установил, указав, что будет смотреть на поступающие предложения.

"Да, я не установил стоимость, все будет зависеть от предложения. Но пока, к сожалению, спроса нет. Вы первые, кто мне позвонил", - сказал автор объявления, которое было опубликовано уже три дня назад, 27 мая.

В Полиции Безопасности сообщили, что ей уже известно о данном объявлении и ведется выяснение мотивов, побудивших человека дать такое объявление.

ПБ призывает жителей Латвии воздержаться от подобных действий.

В целом ПБ получила несколько сигналов о случаях незаконного воздействия на избирателей и проводит их проверку.

В предвыборной период и в день выборов ПБ будет работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить законное проведение голосования.