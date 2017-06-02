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Латвийская национальная авиакомпания airBaltic сегодня возобновила рейсы по маршруту, соединяющему Ригу со вторым крупнейшим городом Швеции Гетеборгом.

С возобновлением полетов в Гетеборг airBaltic полностью начала летний сезон.

Как сообщалось ранее, летом "airBaltic" добавила к сети маршрутов, обслуживаемых из Риги, 10 новых пунктов назначения - Женеву (Швейцария), Абердин (Великобритания), Ставангер (Норвегия), Гетеборг (Швеция), Тампере (Финляндия), Катанья (Италия), Мадрид (Испания), Одесса (Украина), Казань (Россия) и Лиепая (Латвия), а также ввела два новых маршрута из Вильнюса - в Париж (Франция) и Мюнхен (Германия).

Длительность полета в Гетеборг составляет 1 час и 40 минут.

В 2016 году airBaltic перевезла 2,891 млн пассажиров, что на 10% больше, чем годом ранее.

Прибыль авиакомпании составила 1,2 млн евро (в 2015 году - 19,5 млн евро), оборот - 286 млн евро, что на 1% больше, чем в 2015 году.