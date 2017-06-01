Постпред при НАТО: Россия отреагирует на усиление позиций НАТО в Балтии (7)

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Общество | 1 июня 2017 года, 20:52

Россия обеспокоена увеличением военного присутствия НАТО в Балтийских странах и Польше и намерена ответить на него, заявил в четверг постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.

НАТО создает новую военную ситуацию в области безопасности, которую Россия не может проигнорировать и на которую она должна ответить с помощью собственных военных мер, сказал Грушко, передает BNS.

12 стран НАТО разместят в Эстонии, Латвии, Литве и Польше 4600 военнослужащих. Четыре боевых подразделения будут работоспособны в течение ближайших двух недель.

По сообщению НАТО, присутствие увеличивается с целью сдерживания России. Россия в 2014 году аннексировала принадлежащий Украины Крымский полуостров.

По мнению Грушко, после вступления Дональда Трампа в должность президента США их политика в сфере обороны не изменилась.

Источник: stolitsa.ee

Комментарии 7
Alex1 час назад
Да ещё сотня Искандеров перенацеленных для нейтрализации этой "армии" и всё.Латвийцам так "спокойней" !
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Alex1 час назад
Население Латвии 2 млн.150/2=75 .Для Латвии по соотношению получится около 10 детей...А сколько ЦСУ выдаёт господин всезнающий ?А сколько в США,Китае ?
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как МИША ЗАДОРНОВ сказал45 минут назад
ну тупые .....ну тупые
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