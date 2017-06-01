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Россия обеспокоена увеличением военного присутствия НАТО в Балтийских странах и Польше и намерена ответить на него, заявил в четверг постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.

НАТО создает новую военную ситуацию в области безопасности, которую Россия не может проигнорировать и на которую она должна ответить с помощью собственных военных мер, сказал Грушко, передает BNS.

12 стран НАТО разместят в Эстонии, Латвии, Литве и Польше 4600 военнослужащих. Четыре боевых подразделения будут работоспособны в течение ближайших двух недель.

По сообщению НАТО, присутствие увеличивается с целью сдерживания России. Россия в 2014 году аннексировала принадлежащий Украины Крымский полуостров.

По мнению Грушко, после вступления Дональда Трампа в должность президента США их политика в сфере обороны не изменилась.

Источник: stolitsa.ee