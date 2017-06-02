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Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня из-за нехватки медсестер в ближайшие два месяца не будет принимать ни одного "острого" пациента в нейрохирургию, сообщила программа "TV3 ziņas".

Сообщается, что больница письмо о своем решении отправило Министерству здравоохранения, Национальной службе здоровья и Службе неотложной медицинской помощи.

Острых пациентов, а именно тех, которым необходима незамедлительная помощь медиков, больница не будет принимать в течение двух месяцев, начиная с 1 июня и до конца июля, сообщает TV3.

Такое решение объясняется недостаточным количеством операционных и анестезиологических сестер.

Ранее портал Mixnews сообщал, что университетской клинической больнице имени П.Страдиня в июне, на четыре дня, возможно, придется отказаться от операций кесарева сечения и других запланированных дополнительных медицинских услуг по родам.

Как рассказала одна из акушерок больницы Линда Матере, график ее дежурств сейчас строится по системе "сутки через сутки". Она добавила, что нехватку медсестер-анестезистов в больнице ощущают все.

"Недавно был случай, когда пациентке требовалось срочное кесарево сечение, а ей пришлось его ждать два часа. К счастью, мама и малыш живы", - вспоминает Матере.

Тем не менее, она отмечает, что родильное отделение всегда получает помощь быстрее всех. Но если все медсестры задействованы в других операциях, приходится все равно ждать. Особенно это чувствуется в ночное время.