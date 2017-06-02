Нейрохирургия больницы Страдиня на время откажется от "острых" пациентов (5)
Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня из-за нехватки медсестер в ближайшие два месяца не будет принимать ни одного "острого" пациента в нейрохирургию, сообщила программа "TV3 ziņas".
Сообщается, что больница письмо о своем решении отправило Министерству здравоохранения, Национальной службе здоровья и Службе неотложной медицинской помощи.
Острых пациентов, а именно тех, которым необходима незамедлительная помощь медиков, больница не будет принимать в течение двух месяцев, начиная с 1 июня и до конца июля, сообщает TV3.
Такое решение объясняется недостаточным количеством операционных и анестезиологических сестер.
Ранее портал Mixnews сообщал, что университетской клинической больнице имени П.Страдиня в июне, на четыре дня, возможно, придется отказаться от операций кесарева сечения и других запланированных дополнительных медицинских услуг по родам.
Как рассказала одна из акушерок больницы Линда Матере, график ее дежурств сейчас строится по системе "сутки через сутки". Она добавила, что нехватку медсестер-анестезистов в больнице ощущают все.
"Недавно был случай, когда пациентке требовалось срочное кесарево сечение, а ей пришлось его ждать два часа. К счастью, мама и малыш живы", - вспоминает Матере.
Тем не менее, она отмечает, что родильное отделение всегда получает помощь быстрее всех. Но если все медсестры задействованы в других операциях, приходится все равно ждать. Особенно это чувствуется в ночное время.