Нейрохирургия больницы Страдиня на время откажется от "острых" пациентов (5)

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Общество | 2 июня 2017 года, 07:03

Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня из-за нехватки медсестер в ближайшие два месяца не будет принимать ни одного "острого" пациента в нейрохирургию, сообщила программа "TV3 ziņas".

Сообщается, что больница письмо о своем решении отправило Министерству здравоохранения, Национальной службе здоровья и Службе неотложной медицинской помощи.

Острых пациентов, а именно тех, которым необходима незамедлительная помощь медиков, больница не будет принимать в течение двух месяцев, начиная с 1 июня и до конца июля, сообщает TV3.

Такое решение объясняется недостаточным количеством операционных и анестезиологических сестер.

Ранее портал Mixnews сообщал, что университетской клинической больнице имени П.Страдиня в июне, на четыре дня, возможно, придется отказаться от операций кесарева сечения и других запланированных дополнительных медицинских услуг по родам.

Как рассказала одна из акушерок больницы Линда Матере, график ее дежурств сейчас строится по системе "сутки через сутки". Она добавила, что нехватку медсестер-анестезистов в больнице ощущают все.

"Недавно был случай, когда пациентке требовалось срочное кесарево сечение, а ей пришлось его ждать два часа. К счастью, мама и малыш живы", - вспоминает Матере.

Тем не менее, она отмечает, что родильное отделение всегда получает помощь быстрее всех. Но если все медсестры задействованы в других операциях, приходится все равно ждать. Особенно это чувствуется в ночное время.

Источник: nra.lv
Комментарии 5
Eliza 2 часа назад
"Нейрохирургия больницы Страдиня на время откажется от "острых" пациентов." - программа по уничтожению населения Латвии в действии. "История успеха", однако.
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972 часа назад
Кто недавно говорил что всё под контролем?!
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reje1 час назад
могли ли латыши при "оккупационном" режиме представить себе такую ситуацию - больница не будет принимать острых пациентов . вероятно омбудсмен подаст в международный суд по правам человека на данное государство ... или опять промолчит ?
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