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В ближайшее десятилетие численность населения Латвии будет расти только в Риге и Елгаве. Об этом сообщает портал skaties.lv.

Согласно данным исследования аналитического центра Certus, в других городах страны число жителей будет продолжать сокращаться. Результаты подготовлены на основании наличия рабочих мест и размера заработной платы.

В исследовании отмечается. что в других регионах страны возможно удастся снизить уровень эмиграции. Лучше ситуация обстоит в больших городах, где есть предпосылки для создания новых производств.

Certus подтверждает картину, которую недавно констатировало Центральное статистическое управление - население сокращается за счет эмиграции, которая делится на внешнюю и внутреннюю.

Напомним, что в начале 2017 года в Латвии проживало почти 1,950 млн человек - на 18 800 меньше, чем годом ранее.

Источник: skaties.lv