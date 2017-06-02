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Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис рассматривает возможность реформировать такие малые государственные учреждения, как Институт Латвии, Латвийский совет по науке и Государственную инспекцию данных.

По словам директора Госканцелярии, речь идет о 24 небольших государственных учреждениях, в которых работает от 5 до 25 человек.

Государственная канцелярия направила Госконтролю просьбу рассмотреть данный вопрос и после получения заключения примет решение об их реформировании.

Цитсковскис подчеркнул, что не намерен ликвидировать небольшие учреждения, но их можно объединить или присоединить к более крупным.

"Уже были разработаны различные концептуальные документы, даже законопроекты, но их продвижения не произошло, потому что у кого-то было слишком сильное лобби в Сейме или выдвигались такие аргументы, как, например, требования европейских директив и регламентов о том, что конкретный орган должен быть независимым", - рассказывает директор госканцелярии.

Он также отметил, что у каждого маленького учреждения есть инстинкт самосохранения, и они борются за свое существование, подчеркивая, что их функции могут реализовать только в таком формате.

"Мне кажется, нужно анализировать выгоды от возможного объединения учреждений. Если это дает реальную пользу, нужно идти к объединению", - сказал Цитсковскис.

В рамках реформы государственного управления будет также оцениваться Межведомственный координационный центр (МКЦ), однако Цитсковскис подчеркнул, что не хочет присоединять МКЦ насильственно.