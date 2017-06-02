Общество |

1 июня, около 3 часов ночи, сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Гризинькалнс, откуда поступила жалоба на шум от соседей.

Дверь прибывшим полицейским открыл нетрезвый мужчина, который сообщил, что к нему пришла компания друзей, с которыми он вместе выпивал. Он отметил, что большая часть друзей уже ушла, и в квартире осталась только подруга с маленьким ребенком.

По словам полицейских в помещении было накурено, кругом царил беспорядок. На полу валялись пивные бутылки, окурки, остатки еды и грязная одежда. В коридоре осколками разбитого зеркала был усыпан весь пол.

В гостиной на диване спала женщина с маленьким ребенком. После того, как ее разбудили она пояснила, что присматривает за дочерью своей подруги, пока та находится на вечеринке.

Позже в квартиру вошел еще один мужчина, который заявил, что является дедушкой малышки. Он также был нетрезв. Через несколько минут за маленькой девочкой пришла ее мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Проверка показала, что в ее крови содержится 2,65 промилле алкоголя.

С учетом того, что ребенок находился в антисанитарных условиях, и никто из родственников не мог о нем позаботиться, было принято решение об изъятии ребенка из семьи. Девочку доставили в кризисный центр.

Медики, прибывшие на место, обнаружили, что у ребенка завелись вши.

Материалы дела переданы Рижскому сиротскому суду и отделу профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.

Источник: riga.lv

Фото: Rīgas Pašvaldības policija