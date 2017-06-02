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Негативная позиция Латвии по отношению к проекту Nord Stream 2 не повлияла на отношения с Россией и грузовые перевозки между нашими странами. Об этом в передаче "Утренняя панорама" на LTV заявил президент Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш.

Он рассказал, что во время встречи с руководством предприятия "Российские железные дороги" (РЖД) не было получено сигналов о том, что Nord Stream 2 затронет грузовые перевозки в Латвию.

Если говорить об объемах грузов, то здесь следует считаться с решением правительства России больше ориентироваться на собственные порты. Берзиньш отмечает, что пока объемы грузов в Латвию стабильны.

Он добавил, что отношения LDz с руководством железнодорожной компании соседней страны очень хорошие и все вопросы решаются оперативно.

Согласно данным на конец мая, по латвийским железным дорогам перевезено 2,64 млн тонн грузов, что составляет 98% от объема грузов за тот же период прошлого года. Это говорит о том, что существенного сокращения грузоперевозок не наблюдается.

Ссылаясь на анонимные источники, агентство Reuters ранее сообщало, что РЖД отклонило несколько запросов на перевозку грузов в порты Латвии.

Существуют версии, что такое решение объясняется отрицательным отношением Латвии к проекту Nord Stream 2.