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Общество за открытость Delna подало в Сейм собранные на платформе Manabalss.lv 11 384 подписи за открытое голосование на выборах президента.

Как указывает автор инициативы Янис Вейде, в настоящее время в соответствии с Конституцией президента тайным голосованием избирают депутаты Сейма.

Delna предлагает тайное голосование заменить открытым. Общество считает, что граждане страны имеют право знать, как депутаты голосуют по кандидатурам в президенты.

Президент - в настоящее время единственное должностное лицо, которое избирается тайным голосованием. Открытое голосование повысит ответственность депутатов перед обществом, заставляя обосновать свой выбор.

Как сообщалось, в мае на портале Manabalss.lv также было собрано 10 000 подписей за всенародные выборы президента.

Ранее свою работу завершила рабочая группа Сейма которая рассматривала возможность расширения полномочий президента и изменений в процедуре его избрания. По итогам работы группа предложила два варианта избрания главы государства - в ходе всенародных выборов и коллегией выборщиков, в которую вошли бы депутаты Сейма и представители местных органов власти.