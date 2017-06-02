Общество Delna настаивает на открытых выборах президента (+ОПРОС) (3)

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Общество | 2 июня 2017 года, 10:48

Общество за открытость Delna подало в Сейм собранные на платформе Manabalss.lv 11 384 подписи за открытое голосование на выборах президента.

Как указывает автор инициативы Янис Вейде, в настоящее время в соответствии с Конституцией президента тайным голосованием избирают депутаты Сейма.

Delna предлагает тайное голосование заменить открытым. Общество считает, что граждане страны имеют право знать, как депутаты голосуют по кандидатурам в президенты.

Президент - в настоящее время единственное должностное лицо, которое избирается тайным голосованием. Открытое голосование повысит ответственность депутатов перед обществом, заставляя обосновать свой выбор.

Как сообщалось, в мае на портале Manabalss.lv также было собрано 10 000 подписей за всенародные выборы президента.

Ранее свою работу завершила рабочая группа Сейма которая рассматривала возможность расширения полномочий президента и изменений в процедуре его избрания. По итогам работы группа предложила два варианта избрания главы государства - в ходе всенародных выборов и коллегией выборщиков, в которую вошли бы депутаты Сейма и представители местных органов власти.

Комментарии 3
Скажите лучше1 час назад
Какова цель? Цель - выбрать президента-националиста! Ведь именно этого добиваются те, кто говорит о прямых выборах, зная расклад избирателей? Ну и к чему приведет страну президент-националист который будет разделять общество?
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кот1 час назад
Как бы общество не хотело а свинопаса будет избирать свинарник в одном из вальеров Рижского зоопарка.
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АЛ21 час назад
Давайте пойдем "от противного" - выбрали "всенародным" голосованием (неграждане не голосовали, уже не "всенародное"!), наступило счастье? В нашем государстве большинство "голосующих" всегда будет за латышами (достаточно посмотреть как они голосуют на выборах), поэтому президент будет ещё больше "латышским", чем в случае, если его выбирают в сейме. Нам оно надо? Да и принимает решение отнюдь не президент, так что лучше пусть всё пока будет как было!
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