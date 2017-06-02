В Риге откроют новый трамвайный маршрут Иманта-Югла (4)

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Общество | 2 июня 2017 года, 11:36

В понедельник, 5 июня, в Риге будет открыт трамвайный маршрут номер 1 Иманта-Югла, а также внесены изменения в расписание ряда других трамвайных маршрутов.

Первый рейс по новому маршруту отправится в 12:00 с остановки на ул. Радио. В открытии маршрута примут участие представители Рижской думы и самого предприятия.

В свою очередь, 11-й трамвайный маршрут с понедельника будет продлен до улицы Аусекля и в дальнейшем будет называться ул. Аусекля - Межапарк.

У трамвая 3-го маршрута Югла-Плявниеки по рабочим дням будет новое расписание.

Также будут внесены изменения в расписание трамваев 4-го, 6-го и 10-го маршрутов по рабочим и выходным дням.

Комментарии 4
varbut.com1 час назад
Прошла весна
Настало лето
Спасибо Согласию за это :-)
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Еля55 минут назад
очевидно Югла - Кенгарагс 3 маршрут ?а так рады что продлили до Иманты 6й.
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Андрей4 минуты назад
Многие пассажиры были бы признательны за продление
60 автобуса до Dole в Кенгарагсе.
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