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В понедельник, 5 июня, в Риге будет открыт трамвайный маршрут номер 1 Иманта-Югла, а также внесены изменения в расписание ряда других трамвайных маршрутов.

Первый рейс по новому маршруту отправится в 12:00 с остановки на ул. Радио. В открытии маршрута примут участие представители Рижской думы и самого предприятия.

В свою очередь, 11-й трамвайный маршрут с понедельника будет продлен до улицы Аусекля и в дальнейшем будет называться ул. Аусекля - Межапарк.

У трамвая 3-го маршрута Югла-Плявниеки по рабочим дням будет новое расписание.

Также будут внесены изменения в расписание трамваев 4-го, 6-го и 10-го маршрутов по рабочим и выходным дням.