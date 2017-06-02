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Полиция безопасности даст оценку высказываниям депутата Сейма Эдвина Шноре, в которых он сравнил русских со вшами.

С заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратился политический активист Владимир Линдерман. В полиции безопасности сообщили, что его заявление получено и будет рассмотрено.

Как указывает в заявлении Линдерман, 19 мая 2017 года в "Nacionālās apvienības avīzе" под заголовком "Цель: латышская Латвия" была опубликована статья депутата сейма Эдвина Шноре. Статья содержит следующее утверждение: "Как сказал в свое время министр общественных дел Альфред Берзиньш, если однажды пустить русскую вошь в шубу, вывести ее оттуда будет трудно. Действительно, мы видим, что приехавшие во времена СССР русскоязычные, хоть и постоянно глумятся над Латвией, из нее не уезжают", - напомнил Линдерман.

По мнению активиста, уподобление людей другой национальности (в данном случае — русских) вшам, тараканам, червякам, бациллам и т. п. является типичным приемом нацистской пропаганды. Тем более, что Шноре - не маргинал с политической обочины. Он депутат парламента от Национального блока, входящего в правительство и один из самых известных в своей партии.

"Цель — подготовить массовое сознание к убийству людей другой национальности, ведь вшей и тараканов не жалко раздавить, уничтожить. Эдвин Шноре подражает одному из вождей гитлеровского режима Генриху Гиммлеру, который говорил своим подчиненным: "Избавление от вшей — не вопрос идеологии, это вопрос гигиены. Точно так же для нас антисемитизм не является вопросом идеологии, это — вопрос гигиены" (цитируется по заключительной речи Хартли Шоукросса, главного обвинителя от Великобритании на Нюрнбергском процессе)", - указал активист.

Линдерман считает, что высказывания Шноре необходимо расценивать с точки зрения статьи Уголовного закона о разжигании этнической и расовой ненависти.