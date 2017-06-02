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Латвия в Глобальном индексе мира заняла в этом году 32-е место, сохранив прошлогоднюю позицию и опережая Литву и Эстонию, свидетельствует новейшее исследование международной бесприбыльной организации "Институт экономики и мира".

Литва занимает в рейтинге 36-е место, Эстония - 37-е.

Самым спокойным государством мира с 2008 года остается Исландия. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. В первую десятку входят также Чехия, Словения, Канада, Швейцария, Ирландия и Япония.

Самыми неспокойными странами мира признаны Сирия (162-е место), Афганистан, Ирак, Южный Судан, Йемен, Сомали и Ливия.

На 11 позиций опустились в рейтинге США, которые признаны в этом году 114-ой самой спокойной страной мира.

В целом спокойствие в мире в прошлом году увеличилось на 0,28%. В 93 странах ситуаций улучшилась, в 68 ухудшилась.