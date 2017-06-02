Латвия стала 32-й в рейтинге самых спокойных стран мира (2)

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Общество | 2 июня 2017 года, 14:47

Латвия в Глобальном индексе мира заняла в этом году 32-е место, сохранив прошлогоднюю позицию и опережая Литву и Эстонию, свидетельствует новейшее исследование международной бесприбыльной организации "Институт экономики и мира".

Литва занимает в рейтинге 36-е место, Эстония - 37-е.

Самым спокойным государством мира с 2008 года остается Исландия. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. В первую десятку входят также Чехия, Словения, Канада, Швейцария, Ирландия и Япония.

Самыми неспокойными странами мира признаны Сирия (162-е место), Афганистан, Ирак, Южный Судан, Йемен, Сомали и Ливия.

На 11 позиций опустились в рейтинге США, которые признаны в этом году 114-ой самой спокойной страной мира.

В целом спокойствие в мире в прошлом году увеличилось на 0,28%. В 93 странах ситуаций улучшилась, в 68 ухудшилась.

Комментарии 2
кот1 час назад
В Глобальном индекск мира самым спокойным местом может быть только кладбище. И то не всегда.И какими параметрами пользовались "вычислители" этого спокойствия?
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Не Лоялен48 минут назад
Ну мне кажется что Латвия является как бы спокойным городом,если например Латвию сравнить с теми странами где бес конца происходят боевые действие,идет массовое истребление народа,такие как Майдан например,Ирак Дагестан,Авганистан,и тому подобное,то у нас действительно пока более менее спокойно,ибо пока на улице не ходит толпы дебилов с автоматами,и не расстреливают мирное население,еще конечно пока не вечер но факт есть факт,в Латвии сейчас практически не осталось преступных всяких групперовок как было например в лихих 90,да все бандиты сейчас при власти сидят по всяким Сгд и действуют как бы официально,но факт есть факт,пока не стреляют и на том как говориться спасибо
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