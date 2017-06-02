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Министры обороны стран Балтии в подписанном в Даугавпилсе коммюнике подчеркнули значение расширенного присутствия НАТО в странах Балтии, сообщили в отделе прессы Министерства обороны. Коммюнике, подписанное министром обороны Латвии Раймондом Бергманисом, литовским министром Раймундасом Кароблисом и эстонским министром Маргусом Цахкной, предусматривает тесное трехстороннее сотрудничество в оборонной сфере и реализации решений Варшавского саммита НАТО по расширению присутствия в странах Балтии.

В документе подчеркивается значение стратегических отношений с США, роль присутствия США в регионе и финансового вклада в инициативу европейской безопасности, а также решимость стран Балтии в 2018 году увеличить финансирование обороны до 2% от ВВП.

Как отметил Бергманис, главными обсуждавшимися на встрече темами были актуальные для региона вопросы обороны и безопасности, в частности, выполнение решений Варшавского саммита НАТО.

Отвечая на вопрос, не целесообразнее ли было бы направить полученные в результате повышения налогов средства не на покупку устаревшей военной техники, а, например, на медицину, Бергманис сказал, что, по имеющейся в его распоряжении информации, закупаемая бронетехника достаточно современна, ее, например, использует и Великобритания. Он считает неправильным противопоставлять две эти сферы, поскольку приоритетами правительства являются и медицина, и оборона. Важно, чтобы у жителей было ощущение безопасности, подчеркнул министр.

В рамках встречи министры посетили 34-й артиллерийский батальон Земессардзе.