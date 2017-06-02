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Президент Латвии Раймонд Вейонис удовлетворен поддержкой идеи единой Европы папой римским Франциском, поскольку в интересах Латвии действовать в сильном ЕС, который дает добавленную стоимость каждому жителю и каждой стране-участнице. Об этом сообщили в президентской канцелярии.

Сегодня во время визита в Ватикан Вейонис встретился с папой римским Франциском и госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролини. Стороны обсудили актуальные международные вопросы.

Стороны также сошлись во мнении о необходимости активных действий в сфере охраны окружающей среды и предотвращении изменений климата.

В Латвии как в мультикультурной стране представлены разные религии, христианские конфессии успешно сотрудничают, и экуменизм является хорошей основой для общественной интеграции, отметил президент.

Вейонис пригласил папу римского Франциска посетить с визитом Латвию, когда государство будет отмечать свое столетие. Визит папы римского имел бы большое значение в контексте экуменического сотрудничества, отметил президент Латвии.

Вейонис поблагодарил Ватикан за поддержку устремлений Латвии к независимости и за то, что Святой Престол никогда не признавал инкорпорацию Латвии в состав СССР.