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За последние 100 лет в разные годы самыми популярными именами для мальчиков в Латвии были три имени - Янис, Даниель и Роберт, а мода на девичьи имена менялась чаще, и первые места в разные периоды занимали десять имен - Анна, Дзинтра, Валентина, Татьяна, Светлана, Елена, Кристина, Лаура, Анастасия и София, сообщила представитель Центрального статистического управления (ЦСУ) Санда Риекста.

С приближением столетия Латвии ЦСУ проанализировало популярность имен латвийцев начиная с 1918 года.

Имя Янис было самым популярным с 1918 по 2000 год, а около 2005 года уступило место Даниелю. В последнее десятилетие самым популярным мужским именем в Латвии было Роберт. Оно же было распространено и в годы Первой Республики, в основном в Видземе.

Имена Янис, Александр и Алексей входили в топ 100 наиболее популярных имен в Латвии все прошедшие 100 лет во всех регионах.

Среди женских имен в конце 40-х годов самым популярным было имя Дзинтра. В 50-е годы самым распространенным именем стало Валентина, затем до 1975 года - Татьяна. С 1980 по 1995 годы девочек было популярно называть Кристинами, а с 1995 года - Лаурами, Анастасиями и Софьями.

В период до конца Второй мировой войны самым популярным женским именем в Латвии было имя Анна. С 1990 года это имя вновь неизменно входит в пятерку самым популярных.