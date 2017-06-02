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Каждый год по не зависящим от родителей причинам прекращается каждая седьмая беременность. По меньшей мере 20 тысячам близких людей приходится справляться с потерей ребенка. Специалисты по уходу за физическим и духовным здоровьем подчеркивают: в Латвии критически не хватает мест поминовения. Поэтому на портале Ziedot.lv начался сбор пожертвований на строительство "Сада душ" в Торнякалнсе рядом с церковью Лютера. Об этом сообщают инициаторы проекта.

"Если у родителей и близких нет возможности попрощаться с неродившимся ребенком, переживание горя проходит тяжелее и дольше. Миссия Сада душ - быть местом, в котором каждый может попрощаться с родившимся мертвым ребенком, оплакать потерю и снова почувствовать желание жить. В Саду "звездные дети" могут обрести вечный покой так, как того требует человеческое достоинство. Это может быть и символическое место упокоения в случаях, когда беременность завершилась на такой ранней стадии, что хоронить нечего", - подчеркивает представитель инициативы «Звездные дети» Жанете Дроне.

Своим опытом потери "звездного ребенка" делится глава Конфедерации работодателей Латвии Лига Меньгельсоне.

"Такие события в жизни развивают наши ценности. Общество становится более сильным, учится уважению и сочувствию к каждой душе, пришедшей в этот мир. "Сад душ" - это и место, куда можно прийти, и сеть человеческой поддержки, которая помогает преодолеть отчужденность и исцелить сломанную душу, наполнить сердце светом и силой идти дальше", - сказала она.

Каждый год в Латвии преждевременно заканчиваются около 3200 беременностей. Нерешенный вопрос мест поминовения достиг критического уровня, отмечают авторы инициативы. На данный момент в Латвии есть только одно место поминовения, и в нем захоронены останки уже почти 1700 детей. Родители проявляют все больший интерес к возможности похоронить и приходить на место упокоения своих умерших детей в Садах памяти. Поэтому, чтобы у каждого независимо от его религиозной принадлежности было бы место, в котором можно было бы помянуть своего "звездного ребенка", в Торнякалнсе у церкви Лютера создается "Сад душ".